Захід Естонії постраждав від сильного буревію, тисячі домівок знеструмлені

У західній частині Естонії тисячі домівок залишились без електропостачання після сильного буревію, яких пошкодив електромережі, дерева і дахи.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Сильний вітер почався ввечері у п’ятницю і бушував протягом ночі. Метеорологи попередили, що загроза сильних шквалів зберігається і протягом суботи.

Наслідки бурі у приморському місті Хаапсалу. Juhan Hepner/ERR

За ніч буревію служби надзвичайних ситуацій отримали близько 400 викликів, з яких понад 300 були пов’язані з наслідками негоди.

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Наслідки бурі у приморському місті Хаапсалу. Juhan Hepner/ERR

Буревій потрощив дерева, які перегородили дороги і порвали лінії електропередач, або впали на автомобілі. Подекуди вітер зірвав фрагменти покрівель. Серед людей постраждалих немає.

Через пошкоджені мережі без світла залишилися близько 10 тисяч домогосподарств, на середину дня понад 8700 абонентів ще чекають ремонту.

Сильний вітер був і в сусідній Латвії, але там завдав відносно незначної шкоди, повідомляє Delfi. У Ризі велика металева конструкція обірвалася і впала на проїзну частину і трамвайні колії, але ніхто не постраждав.

1.maršruta tramvajs kursē posmā "Imanta" – "45.vidusskola" – "Imanta". Jo Brīvības gatves/ Šmerļa krustojumā uz tramvaja kontakttīkla un sliedēm uzkritusi metāla konstrukcija. Atbildīgie dienesti jau strādā, lai tramvaja kustība tiktu atjaunota pēc iespējas ātrāk. pic.twitter.com/I6G2JbfH5b – Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 2, 2024

Міська влада закликала мешканців без зайвої потреби не виходити з дому і не ходити у ліси, парки, на кладовища та майданчики, де є високі дерева.

Delfi

Раніше цього тижня через сильний шторм на заході Норвегії близько 200 людей евакуйовували через підтоплення, на одній з доріг обвалився міст і ще кілька десятків були перекриті через підтоплення і загрозу зсувів.

Нагадаємо, цього літа після винятково сильного буревію у Литві деякі люди майже тиждень чекали, доки їм відновлять електропостачання.