Шторм, от которого пострадали страны Балтии, нанес большой ущерб также в Финляндии

Сильный ураган, от которого минувшей ночью пострадали Латвия и Эстония, нанес большой ущерб также на юго-западе Финляндии.

Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle, пишет "Европейская правда".

От непогоды больше всего пострадали районы на берегу Ботнического залива севернее Турку. Сила ветра на побережье местами приближалась к рекордным показателям. Так, на одном из островов в Ботническом заливе средняя скорость ветра составляла 33,5 метра в секунду. Шторм сопровождался мокрым снегом, а кое-где его выпало до 20 см.

В спасательных службах говорят, что больше всего заявок получили в период с восьми вечера пятницы до утра субботы.

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Yle

Чаще всего люди сообщали о сорванных кровлях и ущербе, нанесенном падением деревьев.

Anna-Mari Vuollet / Yle

Сразу после шторма без света остались более 60 тысяч домохозяйств. К вечеру большинству восстановили поставки, ждут ремонта сети еще 8 тысяч потребителей.

Anna-Mari Vuollet / Yle

В Эстонии ураган также разбил сотни деревьев и оставил без света тысячи потребителей. В Риге шквал ветра оборвал металлическую конструкцию, упавшую на проезжую часть и трамвайные пути.

Ранее на этой неделе из-за сильного шторма на западе Норвегии около 200 человек эвакуировали из-за подтопления, на одной из дорог обвалился мост и еще несколько десятков были перекрыты из-за подтопления и угрозы оползней.