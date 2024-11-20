FT: Швеція вивчає можливу роль китайського судна у пошкодженні кабелів у Балтійському морі

У Швеції слідчі у справі про пошкодження двох кабелів зв’язку у Балтійському морі вивчають, яку роль в інциденті могло зіграти китайське вантажне судно Yi Peng 3, яке йшло з Росії до Єгипту.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними, наданими групою морського стеження MarineTraffic, судно Yi Peng 3 пройшло поруч зі шведсько-литовським і фінсько-німецьким кабелями в неділю і понеділок – приблизно у той час, коли вони були пошкоджені.

Джерела видання, знайомі з перебігом розслідування, розповіли, що Швеція з'ясовує, яку роль в інцидентах з пошкодженням кабелів могло зіграти судно Yi Peng 3.

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"Шведи уважно придивляються до китайського судна", – зазначив співрозмовник видання.

Уряд Швеції відмовився від коментарів щодо китайського судна, однак один з посадовців сказав, що поліцейське розслідування вивчатиме його пересування у співпраці з береговою охороною і збройними силами.

Yi Peng 3 належить компанії Ningbo Yipeng Shipping, яка базується недалеко від портового міста Нінбо на сході Китаю.

Представник Ningbo Yipeng повідомив Financial Times, що "уряд попросив компанію співпрацювати зі слідством", але не став відповідати на подальші запитання.

Раніше цього тижня стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Поліція Швеції почала кримінальне розслідування за статтею про диверсію стосовно пошкодження двох кабелів зв’язку.