FT: Швеция изучает возможную роль китайского судна в повреждении кабелей в Балтийском море

В Швеции следователи по делу о повреждении двух кабелей связи в Балтийском море изучают, какую роль в инциденте могло сыграть китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое шло из России в Египет.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным, предоставленным группой морского слежения MarineTraffic, судно Yi Peng 3 прошло рядом со шведско-литовским и финско-немецким кабелями в воскресенье и понедельник – примерно в то время, когда они были повреждены.

Источники издания, знакомые с ходом расследования, рассказали, что Швеция выясняет, какую роль в инцидентах с повреждением кабелей могло сыграть судно Yi Peng 3.

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"Шведы внимательно присматриваются к китайскому судну", – отметил собеседник издания.

Правительство Швеции отказалось от комментариев относительно китайского судна, однако один из чиновников сказал, что полицейское расследование будет изучать его передвижения в сотрудничестве с береговой охраной и вооруженными силами.

Yi Peng 3 принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, которая базируется недалеко от портового города Нинбо на востоке Китая.

Представитель Ningbo Yipeng сообщил Financial Times, что "правительство попросило компанию сотрудничать со следствием", но не стал отвечать на дальнейшие вопросы.

Ранее на этой неделе стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Полиция Швеции начала уголовное расследование по статье о диверсии в отношении повреждения двух кабелей связи в Балтийском море, о чем стало известно накануне.