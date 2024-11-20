Опозиція Грузії призупиняє протести проти підсумків виборів

У Грузії організатори протестів із вимогою повторних парламентських виборів вирішили тимчасово розпустити учасників акції та розробити новий план дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Рішення про призупинення протестів озвучив один із лідерів "Коаліції за зміни" Зураб Джапарідзе.

"Нам доведеться якось перепланувати і подумати про щось інше, не про те, що ми тут робили", – сказав він уранці 20 листопада.

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За словами Джапарідзе, грузинський уряд змінив свою стратегію і не перешкоджає перекриттю вулиці Мелікішвілі, яке вже настільки "не змістовне" і нічого не змінить.

Тому організатори вирішили, що сьогодні учасникам мітингу слід розійтися, відпочити і розробити новий план протягом дня, можливо, для завтрашнього дня.

Нагадаємо, вранці 19 листопада у Грузії поліція розігнала протест опозиції, яка протестувала проти підсумків парламентських виборів. Затримали 16 осіб.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.