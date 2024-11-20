Оппозиция Грузии приостанавливает протесты против итогов выборов

В Грузии организаторы протестов с требованием повторных парламентских выборов решили временно распустить участников акции и разработать новый план действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Решение о приостановлении протестов озвучил один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе.

"Нам придется как-то перепланировать и подумать о чем-то другом, не о том, что мы здесь делали", – сказал он утром 20 ноября.

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По словам Джапаридзе, грузинское правительство изменило свою стратегию и не препятствует перекрытию улицы Меликишвили, которое уже настолько "не содержательное" и ничего не изменит.

Поэтому организаторы решили, что сегодня митингующим следует разойтись, отдохнуть и разработать новый план в течение дня, возможно, для завтрашнего дня.

Напомним, утром 19 ноября в Грузии полиция разогнала протест оппозиции, которая протестовала против итогов парламентских выборов. Задержали 16 человек.

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