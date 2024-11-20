Посольство Німеччини в Києві обмежило роботу на тлі попереджень про обстріл РФ
Німецьке посольство в Україні в середу, 20 листопада, працює в обмеженому форматі на тлі рішень дипломатичних установ інших країн призупинити роботу.
Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ ФРН, пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
У німецькому МЗС зазначили, що посольство в Києві "відкрите з обмеженим режимом роботи", й громадяни Німеччини можуть зв’язатись із дипломатичним представництвом за потреби.
"Ми перебуваємо в постійному діалозі з нашими колегами на місцях, щоб вжити відповідних заходів, якщо ситуація зміниться", – додав представник зовнішньополітичного відомства ФРН.
Нагадаємо, США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада, посольство Сполучених Штатів перейшло на дистанційну роботу.
Слідом за США з міркувань безпеки свої посольства зачинили Іспанія, Греція та Італія.
У МЗС України з огляду на це заявили про "інформаційне нагнітання" й нагадали, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.