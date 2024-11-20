У МЗС назвали "інформаційним нагнітанням" безпекові попередження посольств у Києві
У МЗС України заявили про "інформаційне нагнітання" після того, як стало відомо про перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні.
Про це у своєму коментарі 20 листопада зазначив речник міністерства Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".
Речник зауважив, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.
"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", – прокоментував Тихий.
Він закликав усіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки – як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу.
МЗС України перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз, додав Тихий.
Нагадаємо, США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада, посольство Сполучених Штатів перейшло на дистанційну роботу.
Посольство Іспанії згодом теж оголосило про закриття, з міркувань безпеки вирішили зачинитися посольства Греції та Італії.