У МЗС назвали "інформаційним нагнітанням" безпекові попередження посольств у Києві

У МЗС України заявили про "інформаційне нагнітання" після того, як стало відомо про перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні.

Про це у своєму коментарі 20 листопада зазначив речник міністерства Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Речник зауважив, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", – прокоментував Тихий.

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Він закликав усіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки – як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу.

МЗС України перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз, додав Тихий.

Нагадаємо, США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада, посольство Сполучених Штатів перейшло на дистанційну роботу.

Посольство Іспанії згодом теж оголосило про закриття, з міркувань безпеки вирішили зачинитися посольства Греції та Італії.