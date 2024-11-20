Посольство Германии в Киеве ограничило работу на фоне предупреждений об обстрелах РФ

Немецкое посольство в Украине в среду, 20 ноября, работает в ограниченном формате на фоне решений дипломатических учреждений других стран приостановить работу.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел ФРГ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

В немецком МИД отметили, что посольство в Киеве "открыто с ограниченным режимом работы", и граждане Германии могут связаться с дипломатическим представительством при необходимости.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими коллегами на местах, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится", – добавил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

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Напомним, США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, посольство Соединенных Штатов перешло на дистанционную работу.

Вслед за США из соображений безопасности свои посольства закрыли Испания, Греция и Италия.

В МИД Украины в связи с этим заявили об "информационном нагнетании" и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.