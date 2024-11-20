У Сербії ще один міністр подав у відставку через смертельну аварію на залізничній станції

Міністр торгівлі Сербії Томіслав Момірович, який раніше обіймав посаду міністра будівництва, транспорту та інфраструктури, подав у середу у відставку – це остання політична жертва катастрофи на залізничному вокзалі в північному місті Новий Сад 1 листопада, яка забрала життя 15 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Момірович був міністром будівництва з 2020 по 2022 рік, коли залізничний вокзал у Новому Саді був реконструйований, а потім знову відкритий до виборів 2022 року. 1 листопада обвалився зовнішній навіс вокзалу, в результаті чого 15 людей загинули і ще двоє отримали важкі поранення.

Момірович подав заяву про відставку прем'єр-міністру Мілошу Вучевичу. "Я йду у відставку з посади міністра внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Я вдячний президенту... Александару Вучичу за довіру і нагороду. Я завжди тут для нього і для Сербії", – написав Момірович у своїй заяві.

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Чинний міністр інфраструктури Горан Весіч подав у відставку 5 листопада. Але його відставка ще не внесена до порядку денного парламенту, тому не зрозуміло, коли депутати її підтвердять.

У Сербії відбулося кілька протестів і блокад з вимогою притягнути винних до відповідальності за катастрофу. Досі нікого не було заарештовано у зв'язку з катастрофою. Вища прокуратура Нового Саду, яка веде справу, оголосила минулого тижня, що допитала десятки людей. Тим часом люди, заарештовані поліцією під час акції протесту через катастрофу, все ще перебувають під вартою.

Роботи з реконструкції вокзалу розпочалися у 2021 році; вокзал відкрили у 2022 році під час виборчої кампанії того року, але реконструкція тривала до липня 2024 року, коли місцева влада заявила, що вокзал був відновлений "відповідно до європейських стандартів"..

Момірович прийшов до уряду з приватного сектору. Його родинна компанія Mona відома в Сербії як виробник шкіряного одягу, курток та аксесуарів. Вона була заснована в 1989 році і процвітала навіть у 1990-х роках, коли економіка Сербії в цілому перебувала в занепаді.

У середині 2000-х років компанія розширила свою діяльність у сфері гостинності. Сьогодні вона володіє чотирма готелями: двома в Белграді, одним у Златіборі та одним поблизу Іваниці.

Момірович викликав обурення у вересні цього року під час просування спонсорованої державою популістської кампанії під назвою "Найкраща ціна", в рамках якої деякі товари в гіпермаркетах продавалися за нижчими цінами, коли він заявив на телешоу, що "їжа з двох яєць ... – це їжа, яка може тримати вас ситими цілий день".