В Сербии еще один министр подал в отставку из-за смертельной аварии на железнодорожной станции

Министр торговли Сербии Томислав Момирович, ранее занимавший должность министра строительства, транспорта и инфраструктуры, подал в среду в отставку – это последняя политическая жертва катастрофы на железнодорожном вокзале в северном городе Нови-Сад 1 ноября, которая унесла жизни 15 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Момирович был министром строительства с 2020 по 2022 год, когда железнодорожный вокзал в Нови-Саде был реконструирован, а затем вновь открыт к выборам 2022 года. 1 ноября обвалился внешний навес вокзала, в результате чего 15 человек погибли и еще двое получили тяжелые ранения.

Момирович подал заявление об отставке премьер-министру Милошу Вучевичу. "Я ухожу в отставку с должности министра внутренней и внешней торговли. Я благодарен президенту... Александару Вучичу за доверие и награду. Я всегда здесь для него и для Сербии", – написал Момирович в своем заявлении.

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Действующий министр инфраструктуры Горан Весич подал в отставку 5 ноября. Но его отставка еще не внесена в повестку дня парламента, поэтому не понятно, когда депутаты ее подтвердят.

В Сербии состоялось несколько протестов и блокад с требованием привлечь виновных к ответственности за катастрофу. До сих пор никто не был арестован в связи с катастрофой. Высшая прокуратура Нови-Сада, которая ведет дело, объявила на прошлой неделе, что допросила десятки людей. Между тем люди, арестованные полицией во время акции протеста из-за катастрофы, все еще находятся под стражей.

Работы по реконструкции вокзала начались в 2021 году; вокзал открыли в 2022 году во время избирательной кампании того года, но реконструкция продолжалась до июля 2024 года, когда местные власти заявили, что вокзал был восстановлен "в соответствии с европейскими стандартами".

Момирович пришел в правительство из частного сектора. Его семейная компания Mona известна в Сербии как производитель кожаной одежды, курток и аксессуаров. Она была основана в 1989 году и процветала даже в 1990-х годах, когда экономика Сербии в целом находилась в упадке.

В середине 2000-х годов компания расширила свою деятельность в сфере гостеприимства. Сегодня она владеет четырьмя отелями: двумя в Белграде, одним в Златиборе и одним вблизи Иваницы.

Момирович вызвал возмущение в сентябре этого года во время продвижения спонсируемой государством популистской кампании под названием "Лучшая цена", в рамках которой некоторые товары в гипермаркетах продавались по более низким ценам, когда он заявил на телешоу, что "еда из двух яиц ... – это еда, которая может держать вас сытыми целый день".