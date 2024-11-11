У столиці Сербії – протест через смертельну аварію на залізничній станції

Кілька тисяч людей, включно з представниками опозиції, зібрались у Белграді в понеділок, 11 листопада, на акцію протесту з вимогою притягти до відповідальності причетних до смерті 14 людей через обвал навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Протестувальники зібралися перед будівлею уряду Сербії, а потім попрямували до будівлі адміністрації сербського президента.

Вони повторили вимоги попередніх протестів – відставка прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевіча і мера Нового Саду Мілана Джуріча, оприлюднення таємних контрактів, пов'язаних із реконструкцією залізничного вокзалу в Новому Саді, арешт усіх винних у загибелі 14 людей і звільнення всіх незаконно затриманих.

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Фото: Радіо Свобода

Додатково вони зажадали контролю над усіма інфраструктурними проєктами, які були розпочаті та реалізовані в Сербії за останні десять років.

Організатори протесту з-поміж сербської опозиції закликали до продовження боротьби на вулиці, якщо влада не виконає їхні вимоги до кінця тижня, та пообіцяли вимагати скликання засідання парламенту, аби порушити питання про імпічмент уряду.

Нагадаємо, крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась 1 листопада, у результаті чого загинули 14 людей і троє отримали важкі поранення. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

У зв'язку з трагедією у відставку подав міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч.