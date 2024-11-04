У Сербії міністр іде у відставку через смертельний обвал на залізничному вокзалі

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч оголосив, що подасть у відставку після аварії на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, де 14 людей загинули і троє отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Весіч оголосив, що подасть у відставку з міністерської посади у вівторок, 5 листопада.

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"Я не оголошував про свою відставку досі з поваги до жертв та їхніх родин. Я запропонував свою відставку в той же день, коли сталася аварія в Новому Саді", – сказав урядовець.

Водночас він сказав, що "ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть ні краплі відповідальності за трагедію, що сталася".

Катастрофа сталася в п'ятницю в місті Новий Сад, приблизно за 70 км від Белграда. Раптово обвалилася крівля на вході до вокзалу, в результаті чого загинули 14 людей і троє отримали важкі поранення.

Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.