Санду задоволена "перезавантаженням" уряду Молдови

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вважає "справедливими" останні перестановки в уряді країни, які вона обіцяла здійснити під час виборчої кампанії.

Свій коментар Санду дала телеканалу TV8, повідомляє "Європейська правда".

Молдовська президентка заявила, що зміни в уряді були зроблені правильно.

"Мені вони здаються справедливими, тому що призначені чесні люди, яких ми повинні поважати і дати їм можливість довести, що вони також є хорошими професіоналами, щоб мати впевненість у здатності молдован вести країну вперед", – додала вона.

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На початку тижня прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив про перестановки в уряді. Вони фактично стосувались трьох міністерств, причому новий міністр інфраструктури Володимир Боля до цього був міністром сільського господарства.

Як раніше повідомляла "ЄП", у кабінеті Речана очікували на відставки значної кількості міністрів. Це пов’язували з прагненням президентки Маї Санду показати, що вона почула розчарування виборців, які не підтримали її кандидатуру на президентських виборах та прагнули змін.

Зараз Санду та її партія вступають у непросту кампанію перед виборами до парламенту, що мають пройти наступного року. Очікують, що партія Санду втратить більшість.

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