Санду довольна "перезагрузкой" правительства Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что считает "справедливыми" последние перестановки в правительстве страны, которые она обещала осуществить во время избирательной кампании.

Свой комментарий Санду дала телеканалу TV8, сообщает "Европейская правда".

Глава государства заявила, что изменения в правительстве были сделаны правильно.

"Мне они кажутся справедливыми, потому что назначены честные люди, которых мы должны уважать и дать им возможность доказать, что они также являются хорошими профессионалами, чтобы иметь уверенность в способности молдаван вести страну вперед", – добавила она.

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В начале недели премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил о перестановках в правительстве. Они фактически касались трех министерств, причем новый министр инфраструктуры Владимир Боля до этого был министром сельского хозяйства.

Как ранее сообщала "ЕП", в кабинете Речана ожидали отставки значительного количества министров. Это связывали со стремлением президента Майи Санду показать, что она услышала разочарование избирателей, которые не поддержали ее кандидатуру на президентских выборах и стремились к переменам.

Сейчас Санду и ее партия вступают в непростую кампанию перед выборами в парламент, которые должны пройти в следующем году. Ожидается, что партия Санду потеряет большинство.

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