Чехия планирует закупить 14 танков Leopard 2A4

Министерство обороны Чехии объявило о намерениях приобрести 14 боевых танков Leopard 2A4.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова на пресс-конференции после заседания правительства сегодня, передает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

Танки собираются приобрести по цене 3,98 млрд крон без НДС (почти 160 млн евро).

Министерство хочет заключить контракт с немецкой компанией Rheinmetall Landsysteme до конца этого года, а все 14 танков будут поставлены до конца 2026 года.

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Ранее Чехия получила в подарок от Германии 28 танков Leopard 2A4 и две ремонтно-эвакуационные машины Büffel 3 в качестве награды за военную помощь Украине. Первая половина прибыла в Чехию в 2022 и 2023 годах. По данным министерства, чешская армия должна принять все 28 подаренных танков до конца 2025 года.

В целом чешская армия планирует иметь 42 танка Leopard 2A4 и две ремонтно-эвакуационные машины.

Как сообщалось, Министерство обороны Чехии планирует закупить два военно-транспортных самолета Embraer C-390 для Военно-воздушных сил страны.

Напомним, в конце августа стало известно, что Министерство обороны Чехии не удовлетворено предложением Швеции о продлении аренды 14 самолетов JAS-39 Gripen после 2027 года и обратилось к шведской стороне с просьбой изменить его.