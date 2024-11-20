У Грузії покарали опозиціонера, який облив голову ЦВК фарбою
Грузинський суд оштрафував члена Центральної виборчої комісії від опозиційного "Національного руху" Давида Кіртадзе за рішення облити чорною фарбою голову ЦВК Георгія Каландарішвілі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.news.
Рішенням суду Кіртадзе присудили штраф у 500 ларі ($182).
Як пояснив адвокат опозиціонера Іване Петріашвілі, суд не зміг визначити, за які дії несе відповідальність його підзахисний, "оскільки його звинувачують у втручанні в діяльність і функції Центральної виборчої комісії, коли він сам є членом колегіального розпорядчого органу".
"Представники ЦВК не змогли конкретно назвати, якою саме дією Давид Кіртадзе втрутився у функції ЦВК", – додав він.
Нагадаємо, інцидент стався 16 листопада на засіданні Центральної виборчої комісії Грузії, коли відомство оголошувало остаточні результати парламентських виборів у країні.
Тоді Кіртадзе облив Каландарішвілі фарбою зі словами "ви ганьба нашої країни і чорна пляма". Засідання Центральної виборчої комісії призупинили, а Кіртадзе вивели із залу.
Як відомо, грузинська опозиція не визнає результати виборів 26 жовтня, де оголосили про перемогу партії влади "Грузинська мрія".
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