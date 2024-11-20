В Грузии наказали оппозиционера, который облил главу ЦИК краской

Грузинский суд оштрафовал члена Центральной избирательной комиссии от оппозиционного "Национального движения" Давида Киртадзе за решение облить черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA.news.

Решением суда Киртадзе присудили штраф в 500 лари ($182).

Как пояснил адвокат оппозиционера Иване Петриашвили, суд не смог определить, за какие действия несет ответственность его подзащитный, "поскольку его обвиняют во вмешательстве в деятельность и функции Центральной избирательной комиссии, когда он сам является членом коллегиального распорядительного органа".

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"Представители ЦИК не смогли конкретно назвать, каким именно действием Давид Киртадзе вмешался в функции ЦИК", – добавил он.

Напомним, инцидент произошел 16 ноября на заседании Центральной избирательной комиссии Грузии, когда ведомство объявляло окончательные результаты парламентских выборов в стране.

Тогда Киртадзе облил Каландаришвили краской со словами "вы позор нашей страны и черное пятно". Заседание Центральной избирательной комиссии приостановили, а Киртадзе вывели из зала.

Как известно, грузинская оппозиция не признает результаты выборов 26 октября, где объявили о победе партии власти "Грузинская мечта".

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