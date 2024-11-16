У Грузії почали розслідування через облитого фарбою главу ЦВК

Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило кримінальне провадження через інцидент, в ході якого главу ЦВК Георгія Каландарішвілі облив чорною фарбою представник опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МВС Грузії.

Як зазначили у відомстві, розслідування розпочато "за статтею про умисне заподіяння менш тяжкої шкоди здоров'ю".

"Під час розслідування буде вжито всіх відповідних слідчих дій", – йдеться у повідомленні.

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У МВС додали, що почали розслідування після отриманого звернення від ЦВК.

У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протести проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Опозиційні партії не визнають підсумків виборів – вони наголошують, що їх було сфальсифіковано.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.