Глава Міноборони Британії не став підтверджувати удари ракетами Stortm Shadow по РФ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі не став підтверджувати повідомлення про те, що Україна запустила ракети дальнього радіусу дії британського виробництва на територію Росії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Джон Гілі виступав у парламенті, зазначивши, що "дії України на полі бою говорять самі за себе".

Він повідомив депутатам, що вчора розмовляв зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, і вони обговорили "рішучу відповідь" України на нещодавню ескалацію з боку Росії, а також – план Великої Британії з підтримки України протягом 2025 року.

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"Наразі я не можу розповісти про подальші оперативні деталі", – зазначив також Гілі.

Як повідомляли, джерела на Заході підтвердили, що Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.