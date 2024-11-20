Глава Минобороны Британии не стал подтверждать удары ракетами Stortm Shadow по РФ

Министр обороны Великобритании Джон Гили не стал подтверждать сообщения о том, что Украина запустила ракеты дальнего радиуса действия британского производства на территорию России.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Джон Гили выступал в парламенте, отметив, что "действия Украины на поле боя говорят сами за себя".

Он сообщил депутатам, что вчера разговаривал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, и они обсудили "решительный ответ" Украины на недавнюю эскалацию со стороны России, а также – план Великобритании по поддержке Украины в течение 2025 года.

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"Сейчас я не могу рассказать о дальнейших оперативных деталях", – отметил также Гили.

Как сообщалось, источники на Западе подтвердили, что Вооруженные силы Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России.

СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.