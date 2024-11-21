У Швеції зібрали перші дані про те, що могло статися з підводним кабелем у Балтиці

Військовий флот Швеції передав органам правопорядку першу інформацію, зібрану після обстеження морського дна в районі пошкодження підводного кабелю зв’язку у Балтійському морі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Доповідь військових передали поліції та прокуратурі пізно ввечері 20 листопада.

"Інформація стосується того, що могло спричинити пошкодження кабелю", – повідомили у пресслужбі флоту.

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Фахівці після цього вирушили обстежувати місце пошкодження другого кабелю між островом Готланд і Латвією.

На цьому етапі публічно не розкривають, на які висновки наводить обстеження морського дна.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція вирішили створити спільну слідчу команду для розслідування пошкодження одразу двох підводних кабелів зв'язку – між Фінляндією і Німеччиною та між Швецією і країнами Балтії. Проблеми виявили у неділю й понеділок.

Міністри оборони Фінляндії та Німеччини вважають, що йдеться про диверсію.

Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США кажуть, що інцидент навряд чи був спланованою диверсією.

У фокусі уваги слідства опинилося китайське вантажне судно Yi Peng 3. Вдень 20 листопада повідомляли, що воно стоїть біля берегів Данії, а поруч з ним – судно данського флоту.