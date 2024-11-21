У Швеції зібрали перші дані про те, що могло статися з підводним кабелем у Балтиці
Військовий флот Швеції передав органам правопорядку першу інформацію, зібрану після обстеження морського дна в районі пошкодження підводного кабелю зв’язку у Балтійському морі.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Доповідь військових передали поліції та прокуратурі пізно ввечері 20 листопада.
"Інформація стосується того, що могло спричинити пошкодження кабелю", – повідомили у пресслужбі флоту.
Фахівці після цього вирушили обстежувати місце пошкодження другого кабелю між островом Готланд і Латвією.
На цьому етапі публічно не розкривають, на які висновки наводить обстеження морського дна.
Нагадаємо, Фінляндія та Швеція вирішили створити спільну слідчу команду для розслідування пошкодження одразу двох підводних кабелів зв'язку – між Фінляндією і Німеччиною та між Швецією і країнами Балтії. Проблеми виявили у неділю й понеділок.
Міністри оборони Фінляндії та Німеччини вважають, що йдеться про диверсію.
Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США кажуть, що інцидент навряд чи був спланованою диверсією.
У фокусі уваги слідства опинилося китайське вантажне судно Yi Peng 3. Вдень 20 листопада повідомляли, що воно стоїть біля берегів Данії, а поруч з ним – судно данського флоту.