В Швеции собрали первые данные о том, что могло произойти с подводным кабелем в Балтике

Военный флот Швеции передал органам правопорядка первую информацию, собранную после обследования морского дна в районе повреждения подводного кабеля связи в Балтийском море.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Доклад военных передали полиции и прокуратуре поздно вечером 20 ноября.

"Информация касается того, что могло вызвать повреждение кабеля", – сообщили в пресс-службе флота.

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Специалисты после этого отправились обследовать место повреждения второго кабеля между островом Готланд и Латвией.

На этом этапе публично не раскрывают, на какие выводы приводит обследование морского дна.

Напомним, Финляндия и Швеция решили создать совместную следственную команду для расследования повреждения сразу двух подводных кабелей связи – между Финляндией и Германией и между Швецией и странами Балтии. Проблемы обнаружили в воскресенье и понедельник.

Министры обороны Финляндии и Германии считают, что речь идет о диверсии.

В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорят, что инцидент вряд ли был спланированной диверсией.

В фокусе внимания следствия оказалось китайское грузовое судно Yi Peng 3. Днем 20 ноября сообщали, что оно стоит у берегов Дании, а рядом с ним – судно датского флота.