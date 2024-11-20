ЗМІ дізнались нові деталі про китайське судно, що могло пошкодити два кабелі у Балтиці

Китайське судно, що опинилося у центрі уваги слідства через пошкодження кабелів зв’язку на дні Балтійського моря, зараз стоїть на території Данії поруч із судном данського флоту; компанія-власник належить двом громадянам Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Судно Yi Peng 3 зафіксували у районі, де сталося пошкодження кабелів зв’язку, приблизно у той час, коли це відбулося.

На цей час корабель стоїть біля Зеландії, найбільшого острова Данії. Поряд з ним перебуває судно військового флоту Данії. З даних ресурсу MarineTraffic, на якому можна відстежувати рух кораблів, можна бачити, що останніми днями китайське судно супроводжували, поруч чи на деякій відстані, щонайменш чотири судна данського флоту, що не виглядає як випадковий збіг.

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Щойно Збройні сили Данії офіційно підтвердили присутність судна флоту біля Yi Peng 3, додавши, що поки не можуть надати більше інформації.

Regarding the Chinese ship Yi Peng 3:

The Danish Defence can confirm that we are present in the area near the Chinese ship Yi Peng 3. The Danish Defence currently has no further comments. https://t.co/11s3yeR4PB – Forsvaret (@forsvaretdk) November 20, 2024

Корабель належить компанії Ningbo Yipeng Shipping Co. Ltd, що зареєстрована в однойменному китайському місті. У китайських реєстрах вказано, що компанія належить двом громадянам Китаю. Yle спробувало взяти коментар у власників, але ті не відповіли на електронні листи і дзвінки. Публічної інформації про них небагато.

Yi Peng 3 збудоване у 2001 році у Південній Кореї, а у власності згаданої китайської фірми перебуває з 2016 року. Компанії належить ще два вантажних судна, Yi Peng and Yi Peng 5.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція вирішили створити спільну слідчу команду для розслідування інциденту з кабелями.

Міністри оборони Фінляндії та Німеччини вважають, що йдеться про диверсію.

Нагадаємо, восени 2023 році у Фінській затоці зазнав пошкоджень підводний трубопровід з Фінляндії до Естонії та кабель оператора зв’язку. Винуватцем проблеми вважають китайське судно, яке могло порвати їх якорем, що волікся по дну. Розслідування інциденту досі триває.