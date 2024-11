ЗМІ дізнались нові деталі про китайське судно, що могло пошкодити два кабелі у Балтиці

Китайське судно, що опинилося у центрі уваги слідства через пошкодження кабелів зв’язку на дні Балтійського моря, зараз стоїть на території Данії поруч із судном данського флоту; компанія-власник належить двом громадянам Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Судно Yi Peng 3 зафіксували у районі, де сталося пошкодження кабелів зв’язку, приблизно у той час, коли це відбулося.

На цей час корабель стоїть біля Зеландії, найбільшого острова Данії. Поряд з ним перебуває судно військового флоту Данії. З даних ресурсу MarineTraffic, на якому можна відстежувати рух кораблів, можна бачити, що останніми днями китайське судно супроводжували, поруч чи на деякій відстані, щонайменш чотири судна данського флоту, що не виглядає як випадковий збіг.

Реклама:

Щойно Збройні сили Данії офіційно підтвердили присутність судна флоту біля Yi Peng 3, додавши, що поки не можуть надати більше інформації.

Regarding the Chinese ship Yi Peng 3:

The Danish Defence can confirm that we are present in the area near the Chinese ship Yi Peng 3. The Danish Defence currently has no further comments. https://t.co/11s3yeR4PB