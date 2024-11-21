Британський депутат і лідер партії Reform UK Найджел Фарадж поставив під сумнів правильність рішення дозволити Україні використовувати далекобійні ракети британського і американського виробництва для ударів вглиб Росії.

Політика цитує The Guardian з посиланням на телеканал GB News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фараджа, "ідея про те, що Україна переможе, відверто кажучи, для птахів".

"Я думаю, що війна триває вже досить довго і що втрати величезні. Я думаю, що все, що ми робимо – це допомагаємо затягнути патову ситуацію", – вважає британський депутат.

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В інтерв'ю глядачам телеканалу GB News Фарадж поставив під сумнів, чи відповідає зміна стратегії планам нової адміністрації США: "Дональд Трамп через 59 днів буде в Білому домі. Він налаштований вести переговори про мирне врегулювання. Ніхто достеменно не знає, як це може виглядати, але це те, що він зобов'язався робити. Використання американських і британських ракет далекого радіусу дії допоможе йому в цьому процесі чи ускладнить його?".

Нагадаємо, у вересні цього року лідер популістської партії Reform UK Найджел Фарадж також ставив під сумнів, чи повинна Британія дозволити Україні запускати ракети дальнього радіуса дії вглиб Росії, побоюючись подальшої ескалації війни.

Лідер популістів, який зіткнувся з критикою з боку політичних конкурентів у Британії за свої погляди на російське вторгнення, сказав, що дозвіл на такий крок може вивести підтримку Заходу за рамки "лише захисту України".

"Я стурбований тим, що це небезпечний рівень ескалації", – казав Фарадж.

ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.

На початку цього року Фарадж заявив, що НАТО і ЄС спровокували конфлікт в Україні.