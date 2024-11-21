Британский депутат и лидер партии "Реформы Великобритании" Найджел Фарадж поставил под сомнение правильность решения разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты британского и американского производства.

Политика цитирует The Guardian со ссылкой на телеканал GB News, сообщает "Европейская правда".

По словам Фараджа, "идея о том, что Украина победит, откровенно говоря, для птиц".

"Я думаю, что война длится уже достаточно долго и что потери огромны. Я думаю, что все, что мы делаем – это помогаем затянуть патовую ситуацию", – считает британский депутат.

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В интервью зрителям телеканала GB News Фарадж поставил под сомнение, соответствует ли изменение стратегии планам новой администрации США:

"Дональд Трамп через 59 дней будет в Белом доме. Он настроен вести переговоры о мирном урегулировании. Никто точно не знает, как это может выглядеть, но это то, что он обязался делать. Использование американских и британских ракет дальнего радиуса действия поможет ему в этом процессе или усложнит его?".

Напомним, в сентябре этого года лидер популистской партии Reform UK Найджел Фарадж также ставил под сомнение, должна ли Британия позволить Украине запускать ракеты дальнего радиуса действия вглубь России, опасаясь дальнейшей эскалации войны.

Лидер популистов, который столкнулся с критикой со стороны политических конкурентов в Британии за свои взгляды на российское вторжение, сказал, что разрешение на такой шаг может вывести поддержку Запада за рамки "только защиты Украины".

"Я обеспокоен тем, что это опасный уровень эскалации", – говорил Фарадж.

СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.

В начале этого года Фарадж заявил, что НАТО и ЕС спровоцировали конфликт в Украине.