Глава Міноборони Іспанії: Ми не постачаємо Україні зброю, яка може досягати РФ

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна не постачає Україні зброю, яка може досягати російської території.

Заяву іспанської міністерки наводить La Razon, повідомляє "Європейська правда".

Роблес зазначила, що Іспанія не перебуває в такій ситуації, як Велика Британія або США, які схвалили удари своїми ракетами по РФ

"Обладнання, яке ми відправили, не стосується такої ситуації", – сказала вона.

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При цьому Роблес наголосила, що зобов'язання Іспанії перед Україною є твердими.

ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.