Глава Минобороны Испании: Мы не поставляем Украине оружие, которое может достигать РФ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна не поставляет Украине оружие, которое может достигать российской территории.

Заявление испанского министра приводит La Razon, сообщает "Европейская правда".

Роблес отметила, что Испания не находится в такой ситуации, как Великобритания или США, которые одобрили удары своими ракетами по РФ

"Оборудование, которое мы отправили, не касается такой ситуации", – сказала она.

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При этом Роблес подчеркнула, что обязательства Испании перед Украиной являются твердыми.

СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.