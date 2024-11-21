Британия предупредила о фальшивых сертификатах для уклонения от ограничения цены на роснефть

Британское агентство по выполнению санкций выявило случаи использования поддельных документов для обхода ценовых ограничений на экспорт российской нефти, установленных Группой семи (G7).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

В частности, поддельными были сертификаты происхождения. Их использовали, чтобы поставки российского топлива выглядели так, будто они происходят из мест, на которые не распространяются санкции, сообщили в Агентстве по выполнению санкций.

Согласно политике, введенной Британией и ее союзниками по G7, трейдеры могут покупать российскую нефть до тех пор, пока она стоит ниже определенной цены.

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Если она превышает верхний предел, то западные компании не могут предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка.

За последний год и Великобритания, и США наложили санкции на ряд судов и компаний за превышение предельной цены. Однако большие объемы российской нефти продолжали поступать независимо от цены.

В течение последних недель Великобритания и ее союзники опубликовали ряд рекомендаций по соблюдению ценовых ограничений. Опубликованные в четверг рекомендации свидетельствуют о том, что правительства выходят за рамки подтверждающих документов, которые они изначально требовали для соблюдения верхнего лимита.

В рекомендациях агентства указано, что сертификаты происхождения должны выдавать местные органы власти, а не частные компании, иначе они могут оказаться фальшивыми.

По информации СМИ, следующий пакет санкций Европейского Союза против России будет направлен против "теневого флота", который существует для обхода нефтяных санкций Запада.

Европарламент недавно призвал усилить санкции против "теневого флота" России.