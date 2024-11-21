МЗС: Україна інформує партнерів про застосування Росією нового типу зброї

Міністерство закордонних справ України зробило і робить низку дипломатичних кроків у зв'язку із запуском Росією нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу в Києві, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Тихий зазначив, що у МЗС звернулися до партнерів з інформуванням про те, що сталося, і що відомо українській стороні.

"Також ми вже задіюємо механізми ООН, механізми НАТО", – сказав Тихий на брифінгу в Києві.

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Він підкреслив, що також МЗС планує залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію.

"Будуть і формальні звернення, ноти, будуть скликання окремих форматів, щоб "розбудити світ" і привернути увагу", – підкреслив спікер.

Тихий нагадав, що наразі Україна очікує на експертні висновки для визначення конкретного типу нової застосованої РФ ракети, яка впала поблизу Дніпра вранці.

"Поки що відомо, що за льотно-технічними характеристиками – це МБР, але ми очікуємо ще висновків експертів, щоб стверджувати з конкретними фактами, який тип ракети", – сказав він, додавши, що точно підтверджено, що це новий тип ракети.

За словами спікера, якщо підтвердиться застосування саме МБР, то Україна вважає, що "можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану КНДР, яка, як ви знаєте, періодично запускає такі ракети, лякаючи сусідів".

"Ми закликаємо світове співтовариство, кожну країну, кожного лідера, який поважає Статут ООН, уже зараз, негайно реагувати на застосування Росією нового типу озброєння, на підвищення загалом рівня озброєння, не чекати на висновки експертів", – закликав спікер.

Нагадаємо, два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для удару по Україні вранці 21 листопада.

ЗМІ також раніше повідомляли, що на Заході сумніваються у застосуванні міжконтинентальної ракети.

За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

В ЄС, коментуючи ці дані, сказали, що якщо вони підтвердяться,"це буде ще однією чіткою ознакою ескалації".