Понад 60% німців проти надання Україні Taurus

Переважна більшість громадян Німеччини виступають проти надання Україні крилатих ракет Taurus дальністю до 500 кілометрів.

Про це свідчить опитування infratest dimap для телеканалу ARD, пише "Європейська правда".

Респондентам поставили питання, чи повинна Німеччина постачати Україні крилаті ракети Taurus, "які можуть бути використані проти цілей на великих відстанях". Проти виступив 61% опитаних.

Майже третина німців натомість підтримує рішення про надання Україні Taurus. При цьому 27% респондентів також виступають за використання ракет для ударів по території Росії й 3% – за постачання без такого дозволу.

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Найбільша опозиція постачанню Taurus в Україну – на сході Німеччини (76%), тоді як на заході країни проти 56%. Так само на заході помітно більше прихильників такої допомоги, ніж на сході (34% проти 19%).

Опитування infratest dimap відбулось 18-20 листопада та охопило 1318 респондентів із правом голосу в Німеччині. Похибка вимірювання становить від 2 до 3 відсоткових пунктів.

Після того, як на вихідних США дозволили Україні використовувати американські ракети ATACMS проти цілей в Росії, в Німеччині знову розгорілися дебати стосовно надання ракет Taurus.

В опозиційному блоці ХДС/ХСС пов’язали небажання канцлера Олафа Шольца передавати Україні далекобійні ракети Taurus з політичними міркуваннями.

Вільна демократична партія, яка вийшла з керівної коаліції, хоче винести на голосування в Бундестазі пропозицію щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.