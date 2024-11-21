Более 60% немцев против передачи Украине Taurus

Подавляющее большинство граждан Германии выступают против предоставления Украине крылатых ракет Taurus дальностью до 500 километров.

Об этом свидетельствует опрос infratest dimap для телеканала ARD, пишет "Европейская правда".

Респондентам задали вопрос, должна ли Германия поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, "которые могут быть использованы против целей на больших расстояниях". Против выступил 61% опрошенных.

Почти треть немцев вместо этого поддерживает решение о предоставлении Украине Taurus. При этом 27% респондентов также выступают за использование ракет для ударов по территории России и 3% – за поставки без такого разрешения.

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Наибольшая оппозиция поставке Taurus в Украину – на востоке Германии (76%), тогда как на западе страны против 56%. Так же на западе заметно больше сторонников такой помощи, чем на востоке (34% против 19%).

Опрос infratest dimap состоялся 18-20 ноября и охватил 1318 респондентов с правом голоса в Германии. Погрешность измерения составляет от 2 до 3 процентных пунктов.

После того, как на выходных США разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS против целей в России, в Германии снова разгорелись дебаты о предоставлении ракет Taurus.

В оппозиционном блоке ХДС/ХСС связали нежелание канцлера Олафа Шольца передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus с политическими соображениями.

Свободная демократическая партия, которая вышла из правящей коалиции, хочет вынести на голосование в Бундестаге предложение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.