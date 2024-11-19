В Бундестаг подадуть нову пропозицію про передачу Україні Taurus

Вільна демократична партія, яка вийшла з керівної коаліції Олафа Шольца, на наступному пленарному тижні винесе на голосування в Бундестазі пропозицію щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Про це агентству DPA заявив лідер фракції вільних демократів Крістіан Дюрр, пише "Європейська правда".

Дюрр зазначив, що його партія завжди наполягала на підтримці України об'єднано і в тісній координації з союзниками.

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"Адміністрація Байдена в США вживає рішучих заходів. Тепер Німеччина повинна наслідувати її приклад і передати Україні Taurus", – сказав політик.

Більшість депутатів Вільної демократичної партії вже виступали за постачання Taurus, але під час голосувань за аналогічні ініціативи в минулому голосували проти в рамках коаліційної дисципліни. Так само проти голосувала і інша коаліційна партія, "Зелені", чиї члени також виступають за постачання ракет.

Після розпаду коаліції Вільна демократична партія тепер припускає, що більшість на підтримку цього кроку може бути знайдена.

"Коли я дивлюся на заяви, зроблені (опозиційним союзом) ХДС/ХСС і "Зеленими" в останні дні, я переконаний, що більшість у Бундестазі проголосувала б за Taurus" – сказав Дюрр.

ХДС/ХСС, вільні демократи і "Зелені" мають разом 403 мандати з 735, і, таким чином, теоретично мали б більшість.

Однак "Зелені", які входять до складу уряду меншості на чолі з федеральним канцлером Шольцом, у разі розгляду цієї ініціативи були б змушені голосувати проти лінії глави уряду.

Шольц нещодавно кілька разів повторив, що він і надалі відмовлятиметься від постачання Taurus.

Кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц (ХДС) і федеральний міністр економіки та кандидат на посаду канцлера від "Зелених" Роберт Габек заявили, що вони підтримують цей крок.