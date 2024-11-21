Президент Сербії: Путін не блефує, ми входимо в катастрофу

Президент Сербії Александар Вучич на тлі повідомлень про удар РФ новим типом ракети по Україні заявив, що наближається катастрофа – і закликав до перемир’я.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє B92.

Коментуючи інформацію, що Росія нібито націлила на Україну міжконтинентальну балістичну ракету, президент Сербії сказав, що він зайнятий внутрішніми подіями і недостатньо стежив за цим моментом на міжнародній арені. Але Вучич відзначив, що "добре знає Путіна", і той – не блефує.

"Я добре знаю Путіна, він також може злитися на мене, але якщо хтось думає, що ви можете стріляти всім, що прийде в голову, на території РФ, і що це залишиться без відповіді – то він або не знає його (Путіна), або він ненормальний", – сказав Вучич.

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Він вкотре підкреслив, що світ скочується до катастрофи. "Я знаю, ні люди, слухайте, що він (Путін) вам говорить. Ніхто не блефує, і, на жаль, ми вступаємо в катастрофу", – додав сербський президент.

Він зазначив, що Сербія не хоче смертей, і що вона хоче перемир'я.

"Незважаючи на те, що говорять Київ і Москва, я вважаю, що це (припинення вогню) єдина хороша ідея, тому нехай усі на мене нападають", – сказав він.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Але два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.

Господар Кремля Владімір Путін у зверненні в четвер фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".