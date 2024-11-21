Президент Сербии: Путин не блефует, мы входим в катастрофу

Президент Сербии Александар Вучич на фоне сообщений об ударе РФ новым типом ракеты по Украине заявил, что приближается катастрофа – и призвал к перемирию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает B92.

Комментируя информацию, что Россия якобы нацелила на Украину межконтинентальную баллистическую ракету, президент Сербии сказал, что он занят внутренними событиями и недостаточно следил за этим моментом на международной арене. Но Вучич отметил, что "хорошо знает Путина", и тот – не блефует.

"Я хорошо знаю Путина, он также может злиться на меня, но если кто-то думает, что вы можете стрелять всем, что придет в голову, на территории РФ, и что это останется без ответа – то он либо не знает его (Путина), либо он ненормальный", – сказал Вучич.

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Он в очередной раз подчеркнул, что мир скатывается к катастрофе. "Я знаю, нет люди, слушайте, что он (Путин) вам говорит. Никто не блефует, и, к сожалению, мы вступаем в катастрофу", – добавил сербский президент.

Он отметил, что Сербия не хочет смертей, и что она хочет перемирия.

"Несмотря на то, что говорят Киев и Москва, я считаю, что это (прекращение огня) единственная хорошая идея, поэтому пусть все на меня нападают", – сказал он.

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Но два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.

Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении в четверг фактически подтвердил данные США, заявив, что во время атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".