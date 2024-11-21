МЗС вказало на лицемірність Путіна після його лякалки про удари по Росії

Господар Кремля Владімір Путін в останній заяві фактично визнав, що тимчасово окуповані території України насправді не є територією Росії, хоча офіційно вона стверджує протилежне.

Про це йдеться в коментарі речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, повідомляє "Європейська правда".

Тихий нагадав, що Україна неодноразово використовувала далекобійні засоби проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але "Путін почав метушитися лише тоді, коли були уражені цілі на території Росії".

"Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України", – зауважив він.

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Речник МЗС підкреслив, що Україна має повне право уражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії згідно з нормами міжнародного права відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну", – підсумував Тихий.

За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду. Але західні джерела стверджували, що насправді йдеться про "експериментальну балістичну ракету середньої дальності".

Увечері господар Кремля Владімір Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він також пригрозив державам Заходу ударами після того, як вони дозволили України використовувати свої ракети для ураження території Росії.