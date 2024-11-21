Росія попередила США про "Орєшнік" за пів години до удару

Незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності, яку господар Кремля Владімір Путін назвав "Орєшніком", Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

Про це на брифінгу для журналістів заявив посадовець США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Посадовець заявив, що США були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту".

Він додав, що протягом останніх днів Штати поінформували Україну та інших близьких союзників про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.

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Водночас у США вважають, що ця "експериментальна ракета" навряд чи кардинально змінить ситуацію у війні в Україні, а Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.

Інформацію про попередження ввечері в четвер підтвердив пропагандистському агентству ТАСС речник Кремля Дмитрій Пєсков. За його словами, Москва попередила американців про пуск "Орєшніка" за лінією "Російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки".

"Попередження було направлене в явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску", – уточнив Пєсков.

За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Але два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.

Господар Кремля Владімір Путін у зверненні в четвер фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".