Хозяин Кремля Владимир Путин в последнем заявлении фактически признал, что временно оккупированные территории Украины на самом деле не являются территорией России, хотя официально она утверждает обратное.

Об этом говорится в комментарии представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого, сообщает "Европейская правда".

Тихий напомнил, что Украина неоднократно использовала дальнобойные средства против целей на временно оккупированных территориях, но "Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России".

"Итак, он прекрасно осознает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины", – отметил он.

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Представитель МИД подчеркнул, что Украина имеет полное право поражать любые легитимные военные цели на территории России согласно нормам международного права в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

"Россия может обвинять только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину", – подытожил Тихий.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Но западные источники утверждали, что на самом деле речь идет об "экспериментальной баллистической ракете средней дальности".

Вечером хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также пригрозил государствам Запада ударами после того, как они позволили Украине использовать свои ракеты для поражения территории России.