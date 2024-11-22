Трамп визначив нового кандидата на генпрокурора після зняття одіозного Гейца

Обраний президент США Дональд Трамп визначив нового кандидата на генпрокурора після зняття кандидатури скандального Метта Гейца, ним стала колишня генпрокурорка Флориди Пем Бонді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Трамп оголосив нову кандидатуру на очільника Мін’юсту через кілька годин після того, коли Метт Гейц зняв свою кандидатуру.

Трамп понарікав, що відомство раніше використовували "проти нього та інших республіканців" і більше так не буде", та що під керівництвом Бонді Мін’юст "повернеться до початкової функції – боротьби зі злочинністю".

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"Я знаю Пем багато років – вона розумна і рішуча, і вона за те, щоб інтереси Америки ставилися на перше місце", – зазначив Трамп.

Неофіційно кажуть, що кандидатура Бонді розглядалася серед інших тоді, коли у підсумку кандидатом визначили Гейца, і її ім’я одразу ж почали згадувати знову, щойно Гейц вирішив відмовитися від посади. Трамп запросив її на зустріч до Мар-а-Лаго ввечері у четвер, перш ніж запропонувати посаду. Ще у 2018 році, під час попередньої каденції Трампа, він розглядав її як кандидатку після звільнення тодішнього генпрокурора Джеффа Сешнса.

Зазначають, що у неї також гарні стосунки з іншими особами з оточення Трампа.

Серед соратників Трампа вважають, що з процесом затвердження Бонді на посаді буде набагато менше труднощів, аніж було би у випадку Гейца.

Раніше низка сенаторів-республіканців заявили оточенню Трампа, що Гейц навряд чи буде затверджений у Сенаті через неоднозначну репутацію.

Кандидатура майбутнього генерального прокурора США викликала критику в Міністерстві юстиції.

Гейц – затятий прихильник Трампа – був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв’язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.

Крім того, Метт Гейц поширював дезінформацію про Україну та вимагав припинити їй будь-яку допомогу.

Більше про останні кадрові номінації Дональда Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".