Одіозний кандидат Трампа у генпрокурори зняв свою кандидатуру

Одіозний кандидат Дональда Трампа на посаду генерального прокурора США Метт Гейц заявив у четвер, що знімає свою кандидатуру з розгляду.

Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він зазначив, що вчора мав "чудові зустрічі" з сенаторам та цінує їхні вдумливі відгуки і "неймовірну підтримку багатьох з них".

"Хоча імпульс був сильним, очевидно, що моє обрання несправедливо відволікало увагу від критично важливої роботи перехідної адміністрації Трампа/Венса. Не можна витрачати час на непотрібну затяжну сутичку у Вашингтоні, тому я знімаю свою кандидатуру з розгляду на посаду генерального прокурора", – зазначив він.

Реклама:

Гейц додав, що залишається "повністю відданим тому, щоб Дональд Трамп став найуспішнішим президентом в історії".

"Для мене назавжди залишиться честю, що президент Трамп номінував мене очолити Міністерство юстиції, і я впевнений, що він врятує Америку", – зазначив Гейц.

Раніше низка сенаторів-республіканців заявили оточенню Трампа, що Гейц навряд чи буде затвердженим у Сенаті через неоднозначну репутацію.

Кандидатура майбутнього генерального прокурора США викликала критику в Міністерстві юстиції.

Нагадаємо, що Гейц – затятий прихильник Трампа – був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв’язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.

Крім того, Метт Гейц поширював дезінформацію про Україну та вимагав припинити їй будь-яку допомогу.

Більше про останні кадрові номінації Дональда Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".