Трамп определил нового кандидата на генпрокурора после снятия одиозного Гейца

Избранный президент США Дональд Трамп определил нового кандидата на генпрокурора после снятия кандидатуры скандального Мэтта Гейца, им стала бывшая генпрокурор Флориды Пэм Бонди.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Трамп объявил новую кандидатуру на главу Минюста через несколько часов после того, как Мэтт Гейц снял свою кандидатуру.

Трамп посетовал, что ведомство ранее использовали "против него и других республиканцев" и заявил, что "больше так не будет" и под руководством Бонди Минюст "вернется к первоначальной функции – борьбе с преступностью".

Реклама:

"Я знаю Пэм много лет – она умная и решительная, и она за то, чтобы интересы Америки ставились на первое место", – отметил Трамп.

Неофициально говорят, что кандидатура Бонди рассматривалась среди других тогда, когда в итоге кандидатом определили Гейца, и ее имя сразу же начали вспоминать снова, как только Гейц решил отказаться от должности. Трамп пригласил ее на встречу в Мар-а-Лаго вечером в четверг, прежде чем предложить должность. Еще в 2018 году, во время предыдущей каденции Трампа, он рассматривал ее как кандидатку после увольнения тогдашнего генпрокурора Джеффа Сешнса.

Отмечается, что у нее также хорошие отношения с другими лицами из окружения Трампа.

Среди соратников Трампа считают, что с процессом утверждения Бонди в должности будет гораздо меньше трудностей, чем было бы в случае Гейца.

Ранее ряд сенаторов-республиканцев заявили окружению Трампа, что Гейц вряд ли будет утвержден в Сенате из-за неоднозначной репутации.

Кандидатура будущего генерального прокурора США вызвала критику в Министерстве юстиции.

Гейц – ярый сторонник Трампа – был объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, которое закончилось без предъявления обвинений, а в Палате представителей расследовали его возможные сексуальные связи с несовершеннолетними и незаконное употребление наркотиков.

Кроме того, Мэтт Гейц распространял дезинформацию об Украине и требовал прекратить ей любую помощь.

Больше о последних кадровых номинациях Дональда Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".