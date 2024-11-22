У Швеції через 200 днів видворили наметовий протест пропалестинських активістів біля університету

У шведському Гетеборзі почали демонтаж наметового містечка пропалестинських протестувальників перед Університетом Гетеборга, яке простояло там майже 200 днів.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Намети пропалестинських активістів стоять на площі перед Університетом Гетеборга вже майже 200 днів. Цього тижня поліція оголосила, що площу потрібно звільнити. Крайнім терміном назвали 6 годину ранку п’ятниці – перед акцією, яку анонсувала на цьому місці Ліберальна партія на 10 годину ранку. Там не приховують, що запланували акцію з метою нарешті прибрати табір.

Представники оргкомітету активістів назвали такі методи "антидемократичними".

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Рано вранці 22 листопада поліція почала "м’який" демонтаж містечка, на той час там залишалися кількасот людей. Поліцейські почали виносити з території активістів, які не захотіли йти добровільно, та їхні речі.

Деякі активісти прикували себе до нерухомих об’єктів на території містечка, щоб ускладнити видворення, їх також вивільняють та виводять. Виведені назовні люди гукають поліції "Ганьба!".

За словами свідків, ситуація напружена, проте без сутичок.

Нагадаємо, минулого тижня пропалестинські радикали зірвали виступ глави МЗС Чехії в Лондоні.

У Нідерландах скандал довкола масових нападів на ізраїльських вболівальників після матчу в Амстердамі ледве не призвів до розпаду уряду.