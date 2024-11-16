Прем’єр Нідерландів запевнив, що загрози розпаду уряду вдалось уникнути

Прем’єр-міністрів Нідерландів Дік Схооф запевнив, що загрози розпаду уряду, до якої призвела урядова відставка після атак на ізраїльських футбольних фанатів минулого тижня, вдалось уникнути.

Заяву очільника уряду Нідерландів наводить NOS, повідомляє "Європейська правда".

Його слова пролунали після екстреного засідання чотирьох партій, які входять до урядової коаліції.

Раніше у п’ятницю стало відомо про відставку державної секретарки Міністерства фінансів Нідерландів Нори Ашахбар, яка була призначена від центристської партії "Новий суспільний договір" (NSC).

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Приводом стали нібито расистські коментарі в її бік під час засідання уряду в понеділок, коли обговорювалося насильство в столиці Нідерландів.

Після відставки Ашахбар ЗМІ повідомляли про можливу відставку інших міністрів від NSC, зокрема глави МВС Нідерландів Юдіт Ойтермарк.

Однак Схооф запевнив, що уряд продовжуватиме свою роботу.

Він також підкреслив, що в уряді і партіях, що входять до коаліції, немає місця расизму.

"У раді міністрів і в коаліційних партіях немає і не було ніякого расизму", – заявив Схооф.

Водночас він не став відповідати на питання щодо можливих расистських образ на засіданні у понеділок.

"Я не коментую те, що було сказано на раді міністрів. Це має залишатися в таємниці", – сказав прем’єр.

На запитання про те, чи є уряд стабільним, Схооф відповів: "З кожної кризи ви виходите сильнішими. Ми думаємо, що можемо щось значити для Нідерландів".

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що пів сотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

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