В Швеции через 200 дней выдворили палаточный протест пропалестинских активистов возле университета

В шведском Гетеборге начали демонтаж палаточного городка пропалестинских протестующих перед Университетом Гетеборга, который простоял там почти 200 дней.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Палатки пропалестинских активистов стоят на площади перед Университетом Гетеборга уже почти 200 дней. На этой неделе полиция объявила, что площадь нужно освободить. Крайним сроком назвали 6 часов утра пятницы – перед акцией, которую анонсировала на этом месте Либеральная партия на 10 часов утра. Там не скрывают, что запланировали акцию с целью убрать лагерь.

Представители оргкомитета активистов назвали такие методы "антидемократическими".

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Рано утром 22 ноября полиция начала "мягкий" демонтаж городка, к тому времени там оставались несколько сотен человек. Полицейские начали выносить с территории активистов, которые не захотели уходить добровольно, и их вещи.

Некоторые активисты приковали себя к неподвижным объектам на территории городка, чтобы усложнить выдворение, их также высвобождают и выводят. Выведенные наружу люди кричат полиции "Позор!".

По словам свидетелей, ситуация напряженная, однако без столкновений.

Напомним, на прошлой неделе пропалестинские радикалы сорвали выступление главы МИД Чехии в Лондоне.

В Нидерландах скандал вокруг массовых нападений на израильских болельщиков после матча в Амстердаме едва не привел к распаду правительства.