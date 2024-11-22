На півдні Німеччини – хаос на дорогах через перші снігопади

На півдні Німеччини у п’ятницю 22 листопада повідомляють про "хаос на дорогах" через снігопади, до яких додалися численні ДТП.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У четвер і п’ятницю в німецьких землях Баварія і Баден-Вюртемберг випало багато снігу, що одразу вплинуло на дорожній рух. У перші ж години поліція зареєструвала понад 200 інцидентів, пов’язаних з негодою.

На трасі А98 біля міста Леррах багато авто забуксували у снігу і змушені були стояти так усю ніч; дорогу оголосили закритою для руху. Всього застрягли понад 150 автомобілів. Деякі водії покинули свої авто і знайшли варіант для ночівлі неподалік, деякі залишилися чекати покращення ситуації.

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Рух на окремих ділянках автобану 81 практично став.

У районах Оберальгой та Отстальгой сталися численні ДТП, кілька людей отримали незначні травми.

Минулого року на початку грудня у Баварії стався кількаденний транспортний колапс через снігопад та ожеледь, аеропорт Мюнхена також зупиняв роботу.

Раніше цього тижня снігопад із сильним вітром залишив без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення почалися також перебої зі зв’язком.