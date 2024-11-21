У Фінляндії через зимову негоду знеструмлені десятки тисяч домівок

Внаслідок снігопаду зі штормовим вітром у Фінляндії 75 тисяч споживачів залишаються без світла; у четвер негода триватиме.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Шторм з назвою "Ярі" накрив країну ввечері у середу та продовжиться у четвер. В окремих місцях сила вітру сягала 34 метри за секунду.

На ранок 21 листопада без світла залишаються близько 75 тисяч домівок.

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Громадян попередили про складну ситуацію на дорозі та перебої з громадським транспортом через шкоду, завдану негодою.

Yle

Так, ввечері у середу призупиняли рух на одній з залізничних гілок біля Тампере після того, як поїзд наткнувся на дерево, що впало на колії. Через повалені дерева призупиняли рух також на гілці між східними містами Іматра і Паріккала.

Пізніше вранці стало відомо про проблеми зі зв’язком і мобільним інтернетом в різних частинах країни внаслідок перебоїв з електропостачанням.

Оператори усувають проблеми та організовують резервне живлення для веж зв’язку, які довго були знеструмлені і їхні акумулятори розрядилися.

Тим часом в Ісландії з пізнього вечора 20 листопада відновилося виверження вулкана на півострові Рейк’янес.

На початку листопада у Фінляндії та країнах Балтії пройшов сильний буревій, що потрощив сотні дерев.