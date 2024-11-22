На юге Германии в пятницу 22 ноября сообщают о "хаосе на дорогах" из-за снегопадов, к которым добавились многочисленные ДТП.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В четверг и пятницу в немецких землях Бавария и Баден-Вюртемберг выпало много снега, что сразу повлияло на дорожное движение. В первые же часы полиция зарегистрировала более 200 инцидентов, связанных с непогодой.

На трассе А98 возле города Леррах многие авто забуксовали в снегу и вынуждены были стоять так всю ночь; дорогу объявили закрытой для движения. Всего застряли более 150 автомобилей. Некоторые водители оставили свои автомобили и нашли вариант для ночлега неподалеку, некоторые остались ждать улучшения ситуации.

Реклама:

Движение на отдельных участках автобана 81 практически остановилось.

В районах Оберальгой и Отстальгой произошли многочисленные ДТП, несколько человек получили незначительные травмы.

В прошлом году в начале декабря в Баварии произошел многодневный транспортный коллапс из-за снегопада и гололеда, аэропорт Мюнхена также останавливал работу.

Ранее на этой неделе снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания начались также перебои со связью.