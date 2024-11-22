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Під німецьким Кельном зіткнулися вантажний і технічний потяги, є постраждалі

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Новини — П'ятниця, 22 листопада 2024, 11:40 — Марія Ємець

Неподалік Кельна на кілька днів закривають залізничну гілку після аварії, в якій зіткнулися вантажний і технічний поїзди.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Інцидент стався після першої години ночі на лінії від Кельна до Аахена. Вантажний поїзд врізався у технічний, внаслідок чого локомотив і десять вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. 

 
Photo: Alexander Franz

Внаслідок аварії постраждали троє людей, всі вони госпіталізовані. Один з постраждалих – у тяжкому стані. 

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Через аварію залізничну лінію повністю закрили для руху щонайменше на кілька днів – на ділянці потрібно буде розбирати завали, лагодити колії та комунікації. 

 

Недоступність цієї ділянки залізниці вплине на рух регіональних поїздів і потягів далекого прямування, зокрема поїздів, що прямують з Німеччини до Брюсселя і Парижа. Deutsche Bahn запустила замість скасованих електричок дублюючі автобуси. 

Тим часом на півдні країни почався хаос на дорогах через перші снігопади, на деяких дорогах водії простояли у заметах всю ніч. 

Раніше цього тижня у Польщі зіткнулись та зійшли з рейок два вантажні потяги.

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Німеччина інциденти
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