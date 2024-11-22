Под немецким Кельном столкнулись грузовой и технический поезда, есть пострадавшие

Неподалеку от Кельна на несколько дней закрывают железнодорожную ветку после аварии, в которой столкнулись грузовой и технический поезда.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел после часа ночи на линии от Кельна до Аахена. Грузовой поезд врезался в технический состав, в результате чего локомотив и десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Photo: Alexander Franz

В результате аварии пострадали три человека, все они госпитализированы. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

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Из-за аварии железнодорожную линию полностью закрыли для движения минимум на несколько дней – на пострадавшем участке нужно будет разбирать завалы, чинить пути и коммуникации.

Недоступность этого участка железной дороги повлияет на движение региональных поездов и поездов дальнего следования, в частности поездов, следующих из Германии в Брюссель и Париж. Deutsche Bahn запустила вместо отмененных электричек дублирующие автобусы.

Тем временем на юге страны начался хаос на дорогах из-за первых снегопадов, на некоторых дорогах водители простояли в сугробах всю ночь.

Ранее на этой неделе в Польше столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда.