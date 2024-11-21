У Польщі зіткнулись та зійшли з рейок два вантажні потяги

На початку доби у четвер у польській Сілезії зіткнулися та зазнали великих ушкоджень два вантажних потяги; машиністи залишилися живі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася в районі населеного пункту Кузня Раціборська на початку доби 21 листопада. Після зіткнення потягів зіткнення один з вагонів у середині составу перекинувся, внаслідок чого обидва поїзди зійшли з рейок.

З Facebook волонтерського загону пожежно-рятувальної служби

Один з машиністів госпіталізований для дообстежень, іншого після огляду на місці вирішили не забирати до лікарні.

Реклама:

На місці аварії з 4 години ранку працюють бригади пожежно-рятувальної служби та співробітники залізниці. Рух на залізничній лінії повністю зупинено на найближчий час, інші потяги спрямовують в об’їзд.

З Facebook волонтерського загону пожежно-рятувальної служби

В кінці жовтня одна людина загинула внаслідок сходження з рейок пасажирського потяга на півночі Норвегії.

Однією з найгірших залізничних аварій у Європі 2024 року стало лобове зіткнення пасажирського експреса із вантажним потягом у Чехії. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.